BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.08.2021 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
05.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954702
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0719
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4830
En Düşük
8,3721
18:0510,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0792
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,0588
En Düşük
9,9509
18:05493,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,06
|Açılış
|: 493,11
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EMKEL
|2,97
|60.244.752
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,67
|36.669.247
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.358.379
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.112.471
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.785.271
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.910.732
|% -9,95
|
|KGYO
|8,34
|36.596.523
|% -5,23
|
|TKURU
|217,00
|3.265.584
|% -5,03
|
|ATAGY
|4,59
|11.977.592
|% -4,38
|
|CRFSA
|38,68
|5.587.765
|% -4,26
|
|GARAN
|9,12
|2.298.397.076
|% 2,93
|
|THYAO
|12,62
|764.915.471
|% -0,08
|
|AKBNK
|5,44
|624.881.510
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,85
|556.742.171
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,10
|506.933.812
|% 1,34
|
|GARAN
|9,12
|2.298.397.076
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,44
|405.649.283
|% -0,81
|
|CEMAS
|1,38
|179.950.966
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,44
|624.881.510
|% 1,68
|
|ODAS
|1,36
|119.493.227
|% 2,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4717
|8,4763
|% 0,85
|
|Euro
|10,0198
|10,0363
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,7437
|11,8026
|% 0,76
|
|Frank
|9,3042
|9,3603
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 0,80
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,91
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,36
|71,36
|-1,05
|