BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.08.2021 17:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
09.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955403
BIST
17:131.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:138,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1098
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:1310,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0715
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:13490,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,70
|Açılış
|: 490,48
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KTSKR
|35,44
|54.435.243
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.338.316
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.541.927
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.758.379
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|111.718.405
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.392.870
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.724.871
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|97.710.562
|% -9,46
|
|DERIM
|9,67
|11.545.889
|% -7,29
|
|GARAN
|9,29
|1.904.979.067
|% 0,32
|
|SISE
|8,05
|813.212.044
|% 2,29
|
|GENIL
|13,00
|777.338.316
|% 9,98
|
|THYAO
|12,82
|675.475.516
|% 0,47
|
|SASA
|30,10
|635.416.266
|% 1,48
|
|GARAN
|9,29
|1.904.979.067
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,49
|324.297.769
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|218.887.123
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,86
|301.678.220
|% -4,35
|
|SISE
|8,05
|813.212.044
|% 2,29
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6279
|8,6297
|% 1,29
|
|Euro
|10,1275
|10,1784
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9425
|12,0024
|% 0,94
|
|Frank
|9,4179
|9,4746
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 1,27
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-39,20
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.227
|3.310
|-40,29
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|-19,48
|
|Çeyrek
|782
|801
|-9,74
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,23
|