BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.08.2021 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
13.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957604
BIST
16:431.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 34,51
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
16:438,5870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:4310,0894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0489
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:43482,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,55
|Açılış
|: 482,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler16:43
|VKFYO
|6,82
|27.809.361
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.133.007
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.794.531
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|149.153.247
|% 9,94
|
|VKING
|6,91
|10.553.974
|% 9,86
|
|IDGYO
|3,27
|30.627.225
|% -9,92
|
|SELGD
|6,13
|35.953.114
|% -9,59
|
|KUYAS
|2,55
|34.862.860
|% -7,61
|
|EDIP
|3,81
|79.346.210
|% -7,30
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,32
|1.568.550.688
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,09
|1.033.964.169
|% 2,66
|
|TUPRS
|98,70
|895.173.345
|% 2,28
|
|EREGL
|19,73
|696.443.506
|% 3,46
|
|YKBNK
|2,51
|667.397.462
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|667.397.462
|% 3,72
|
|GARAN
|9,32
|1.568.550.688
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,09
|1.033.964.169
|% 2,66
|
|GLYHO
|2,22
|172.461.144
|% -2,63
|
|PETKM
|5,93
|439.167.987
|% 2,77
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5827
|8,5870
|% -0,44
|
|Euro
|10,0791
|10,0894
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8438
|11,9032
|% -0,66
|
|Frank
|9,2536
|9,3094
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2817
|2,2932
|% -0,48
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-5,85
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.256
|-15,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-10,94
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-5,30
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,00
|
Seans Raporu
16:43
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16:54FONET
Yüzde 7.84 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 557, 149 adet işlem
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16:52BASGZ
Yüzde 8.82 oranında artışla 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 595, 483 adet işlem
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16:50LOGO
Yüzde 6.87 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 396 adet işlem
-
16:49BASGZ
Yüzde 8.10 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 559 adet işlem
-
16:47VKING
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 553, 717 adet işlem