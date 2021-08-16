BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.08.2021 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
17.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958300
BIST
16:541.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:548,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:549,9895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0629
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:54487,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:52
|VKING
|8,36
|1.933.334
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.374.295
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.516.469
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|313.959.012
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.874.483
|% -9,88
|
|KGYO
|7,06
|37.308.280
|% -8,90
|
|MARKA
|4,88
|4.069.142
|% -6,15
|
|PRZMA
|4,64
|7.425.684
|% -6,07
|
|EDIP
|3,53
|17.747.289
|% -5,87
|
|GARAN
|9,44
|1.349.293.385
|% 1,83
|
|THYAO
|12,54
|670.274.232
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,66
|640.238.274
|% 3,28
|
|GENIL
|16,01
|633.836.625
|% 8,69
|
|YKBNK
|2,55
|540.940.643
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|540.940.643
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|1.349.293.385
|% 1,83
|
|ODAS
|1,38
|168.630.504
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,66
|640.238.274
|% 3,28
|
|DARDL
|2,74
|205.101.243
|% 7,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4710
|8,4790
|% -0,45
|
|Euro
|9,9866
|9,9925
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,7118
|11,7706
|% -0,54
|
|Frank
|9,2696
|9,3254
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2555
|2,2668
|% -0,39
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-17,07
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-8,25
|
|Çeyrek
|777
|794
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|-2,07
|
Seans Raporu
16:52
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