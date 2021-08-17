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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

17.08.2021 16:59



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

18.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958653


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Altın Ons 1.789 1.790 2,19  
Altın Gr. 485 485 -0,37  
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Tam 3.208 3.289 0,52  
Yarım 1.550 1.591 0,25  
Çeyrek 778 795 0,13  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 -0,05  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,02  
B. Petrol 69,61 69,61 0,10  
Seans Raporu 17:07
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