BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.08.2021 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
18.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958653
BIST
17:071.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
17:078,4387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0152
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:079,9025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0661
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:07484,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,14
|Açılış
|: 484,73
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MANAS
|19,28
|8.006.078
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.607.889
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.550
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.067.159
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.249.343
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.194.299
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.008.556
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.104.226
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|DARDL
|2,44
|70.182.513
|% -7,92
|
|GARAN
|9,36
|1.352.933.605
|% -0,43
|
|PETKM
|6,09
|745.655.122
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,33
|691.389.058
|% 1,09
|
|GENIL
|16,50
|667.579.311
|% 3,97
|
|ARCLK
|33,94
|543.435.191
|% 2,66
|
|GARAN
|9,36
|1.352.933.605
|% -0,43
|
|PETKM
|6,09
|745.655.122
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,54
|285.903.621
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,08
|108.841.385
|% -1,82
|
|KRDMD
|8,33
|691.389.058
|% 1,09
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4356
|8,4387
|% -0,18
|
|Euro
|9,8968
|9,9025
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,5530
|11,6110
|% -0,98
|
|Frank
|9,1956
|9,2510
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2392
|2,2505
|% -0,37
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,19
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-5,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|0,52
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,25
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|0,10
|
Seans Raporu
17:07
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17:22SELVA
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 707, 601 adet işlem
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17:20SNGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 811, 333 adet işlem
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 76 artarak (% 0.21 ) 1, 290
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADESE, SELVA, UFUK, MANAS, VANGD, SELGD, IZFAS
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17:19
SANFM, GOLTS, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında