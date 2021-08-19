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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

19.08.2021 16:51



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

20.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959268


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Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,01  
B. Petrol 66,62 66,62 -1,61  
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