BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.08.2021 17:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
23.08.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959692
BIST
17:541.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:548,5020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:549,9424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0306
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:54487,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,45
|Açılış
|: 487,40
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:54
|BASGZ
|22,44
|218.887.615
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.215.406
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|43.827.522
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,10
|3.549.359
|% 9,95
|
|GESAN
|20,56
|283.584
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|78.239.750
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.621.786
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,27
|159.841.552
|% -9,58
|
|FONET
|14,26
|20.798.922
|% -9,06
|
|GARAN
|9,35
|1.084.925.466
|% 0,65
|
|EREGL
|18,66
|712.176.439
|% 0,59
|
|SISE
|8,69
|578.238.391
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,30
|561.343.708
|% -1,10
|
|KRDMD
|7,64
|556.061.847
|% -0,52
|
|GARAN
|9,35
|1.084.925.466
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,55
|277.896.994
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,60
|279.103.309
|% -3,70
|
|ODAS
|1,42
|149.337.739
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,86
|140.640.169
|% 1,09
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5001
|8,5020
|% -0,06
|
|Euro
|9,9357
|9,9424
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,5436
|11,6015
|% 0,02
|
|Frank
|9,2295
|9,2851
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2605
|2,2719
|% 0,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,38
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|-0,47
|
Seans Raporu
17:54
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17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
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17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
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17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
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17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem