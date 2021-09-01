BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.09.2021 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961210
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8641
En Düşük
9,7770
18:05484,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 484,42
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3073
|8,3105
|% 0,06
|
|Euro
|9,8491
|9,8561
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4172
|11,4745
|% 0,21
|
|Frank
|9,0395
|9,0940
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,56
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,24
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|-0,60
|