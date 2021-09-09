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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

09.09.2021 16:59



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

10.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963005


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Altın Ons 1.802 1.802 7,41  
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Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 0,20  
Gümüş Gr. 6,54 6,56 0,03  
B. Petrol 72,72 72,72 1,27  
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