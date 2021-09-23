BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.09.2021 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
24.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965004
BIST
16:431.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
16:438,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0833
|Açılış
|: 8,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
16:4310,2733
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1589
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
16:43493,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,51
|Açılış
|: 493,45
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YEOTK
|66,55
|203.398.515
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.238.416
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.360.335
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.321.199
|% 9,87
|
|DESPC
|10,65
|30.291.870
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,44
|111.131.807
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,67
|61.614.256
|% -9,79
|
|KTSKR
|58,60
|19.597.099
|% -6,98
|
|NIBAS
|8,49
|13.974.846
|% -5,35
|
|GARAN
|9,22
|2.728.302.071
|% -2,74
|
|EREGL
|16,95
|943.516.991
|% 0,30
|
|THYAO
|13,22
|890.630.475
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,38
|747.521.657
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,30
|613.854.583
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,38
|747.521.657
|% -2,46
|
|GARAN
|9,22
|2.728.302.071
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,81
|492.484.188
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,30
|613.854.583
|% -3,28
|
|ODAS
|1,37
|137.941.937
|% 1,48
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7316
|8,7351
|% 0,96
|
|Euro
|10,2401
|10,2690
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,9757
|12,0358
|% 1,96
|
|Frank
|9,4400
|9,4969
|% 1,48
|
|Riyal
|2,3272
|2,3388
|% 1,19
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-15,53
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.249
|3.332
|0,63
|
|Yarım
|1.570
|1.612
|0,31
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|76,10
|76,10
|-0,09
|
Seans Raporu
16:41
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16:57NIBAS
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 526 adet işlem
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 44 kaybederek (% -1.15 ) 1, 494
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16:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 14, 762.00 milyon TL de
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16:55ISKPL
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 785, 475 adet işlem
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16:53NUGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 877, 523 adet işlem