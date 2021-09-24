BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.09.2021 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
27.09.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965174
BIST
17:561.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,67
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
17:568,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0995
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
17:5610,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0798
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
17:56497,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,94
|Açılış
|: 497,85
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TKURU
|210,10
|8.085.291
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.008.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.801.850
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.950.595
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.505.212
|% 9,92
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|110.629.292
|% -9,95
|
|AGYO
|2,96
|34.233.724
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|40.912.956
|% -9,72
|
|KTSKR
|53,85
|14.721.090
|% -9,65
|
|GARAN
|8,84
|1.973.261.505
|% -3,70
|
|KIMMR
|4,02
|925.614.553
|% -4,96
|
|THYAO
|13,61
|906.147.051
|% 2,10
|
|SISE
|8,20
|566.175.700
|% -0,49
|
|TUPRS
|110,80
|549.014.530
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,32
|532.554.775
|% -2,93
|
|GARAN
|8,84
|1.973.261.505
|% -3,70
|
|KIMMR
|4,02
|925.614.553
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|287.913.592
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,13
|540.537.260
|% -3,21
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8578
|8,8614
|% 1,14
|
|Euro
|10,3817
|10,3889
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,0755
|12,1360
|% 0,75
|
|Frank
|9,5376
|9,5951
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3551
|2,3669
|% 1,12
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|4,52
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,72
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|0,54
|
Seans Raporu
17:56
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17:58DESPC
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Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
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