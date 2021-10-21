Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

21.10.2021 16:54



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

22.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971707


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:471.450
Değişim :  1,22% |  17,53
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.451 En Düşük
1.417
BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 37,36 10.836.710 % 9,88  
EDIP 3,92 51.500.833 % 9,80  
FROTO 194,00 1.636.608.665 % 9,73  
HLGYO 2,62 37.988.171 % 9,62  
OLMK 7,70 9.462.531 % 9,38  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Dolar 9,4499 9,4558 % 2,65  
Euro 11,0172 11,0303 % 2,61  
Sterlin 13,0434 13,1089 % 2,74  
Frank 10,2716 10,3334 % 2,89  
Riyal 2,5170 2,5296 % 2,80  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -1,39  
Altın Gr. 542 542 14,18  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,13  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,15  
B. Petrol 84,56 84,56 -1,26  
Seans Raporu 17:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru