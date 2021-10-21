BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.10.2021 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
22.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971707
BIST
17:471.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:479,4558
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,2440
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:4711,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,2801
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:47541,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 14,19
|Açılış
|: 541,98
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DOBUR
|37,36
|10.836.710
|% 9,88
|
|EDIP
|3,92
|51.500.833
|% 9,80
|
|FROTO
|194,00
|1.636.608.665
|% 9,73
|
|HLGYO
|2,62
|37.988.171
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.462.531
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|192.738.903
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|321.700.843
|% -9,95
|
|ERSU
|4,57
|77.573.631
|% -9,86
|
|MERIT
|26,54
|30.716.634
|% -9,36
|
|GARFA
|13,77
|4.809.164
|% -7,58
|
|GARAN
|8,95
|3.851.846.526
|% -1,76
|
|FROTO
|194,00
|1.636.608.665
|% 9,73
|
|THYAO
|13,94
|1.364.447.384
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,47
|1.257.135.891
|% 0,41
|
|SASA
|27,60
|1.115.704.826
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,47
|1.257.135.891
|% 0,41
|
|GARAN
|8,95
|3.851.846.526
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,94
|720.188.464
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,24
|1.083.028.403
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,27
|740.101.263
|% -0,57
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4499
|9,4558
|% 2,65
|
|Euro
|11,0172
|11,0303
|% 2,61
|
|Sterlin
|13,0434
|13,1089
|% 2,74
|
|Frank
|10,2716
|10,3334
|% 2,89
|
|Riyal
|2,5170
|2,5296
|% 2,80
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,39
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,18
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,26
|