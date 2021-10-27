BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.10.2021 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
28.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972845
BIST
16:581.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:589,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0220
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:5811,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0118
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:58548,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,23
|Açılış
|: 548,71
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:58
|JANTS
|64,50
|298.232.921
|% 9,97
|
|FMIZP
|117,20
|101.135.604
|% 9,94
|
|KARYE
|20,10
|78.552.480
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.404.760
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|79.014.837
|% 9,64
|
|BIOEN
|25,02
|372.259.130
|% -7,33
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,25
|194.949.903
|% -5,17
|
|IZTAR
|23,32
|5.540.042
|% -4,74
|
|BERA
|9,72
|242.712.169
|% -4,71
|
|GARAN
|9,48
|2.209.818.156
|% 2,60
|
|THYAO
|14,82
|1.125.653.510
|% 0,82
|
|EREGL
|19,57
|1.067.142.182
|% -2,15
|
|ASELS
|16,51
|845.607.276
|% -2,71
|
|AKBNK
|5,76
|837.846.744
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,65
|728.631.806
|% 1,92
|
|GARAN
|9,48
|2.209.818.156
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,97
|322.617.430
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,76
|837.846.744
|% 3,23
|
|DOHOL
|2,65
|335.217.552
|% -0,38
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5108
|9,5137
|% -0,23
|
|Euro
|11,0720
|11,0788
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,0344
|13,0997
|% -0,44
|
|Frank
|10,3330
|10,3953
|% 0,02
|
|Riyal
|2,5289
|2,5416
|% -0,27
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,49
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.615
|3.669
|4,00
|
|Tam
|3.599
|3.689
|8,24
|
|Yarım
|1.739
|1.785
|3,99
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,99
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-1,07
|
Seans Raporu
16:58
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17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 35 artarak (% 0.03 ) 1, 329
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, ZRGYO, HEDEF, JANTS, FMIZP
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17:10
ISKUR, EGEEN, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:10
IZTAR, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:09SELVA
Yüzde 5.54 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 281, 887 adet işlem