BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.11.2021 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.11.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973439
BIST
16:561.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,29
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
16:569,5262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0634
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:5611,0295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0844
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:56547,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,46
|Açılış
|: 547,56
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ZRGYO
|2,20
|19.534.997
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.856.355
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|24.032.734
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.387.086
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|96.452.782
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.602.082
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.231.443
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|467.780.364
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.244.609
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.317.555.727
|% 2,84
|
|SISE
|8,51
|920.438.945
|% -1,73
|
|THYAO
|15,35
|879.827.679
|% 2,54
|
|BIMAS
|64,00
|720.826.044
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,80
|636.036.504
|% 2,56
|
|GARAN
|10,13
|2.317.555.727
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|636.036.504
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,04
|278.214.133
|% 3,55
|
|ODAS
|1,44
|171.374.786
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,75
|305.288.468
|% 3,38
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5211
|9,5262
|% -0,66
|
|Euro
|11,0154
|11,0295
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,9623
|13,0273
|% -0,89
|
|Frank
|10,3813
|10,4438
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5267
|2,5394
|% -0,87
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|7,20
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.610
|3.665
|10,00
|
|Tam
|3.598
|3.688
|11,62
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|5,62
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|1,24
|
Seans Raporu
16:56
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17:10DZGYO
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17:08XU030
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17:08XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 17, 030.00 milyon TL de
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17:08PENGD
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