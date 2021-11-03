BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.11.2021 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
04.11.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974482
BIST
17:251.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:259,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1008
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:2511,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1166
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:25549,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,62
|Açılış
|: 549,43
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,04
BIST En Aktif Hisseler17:25
|IHAAS
|5,06
|27.669.644
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.144.386
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.527.559
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.010.226
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.966.258
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.832.763
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.508.769
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.223.912
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.778.675
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.623.852
|% -9,81
|
|GARAN
|10,26
|3.969.613.255
|% 0,98
|
|THYAO
|15,59
|2.055.843.030
|% 0,65
|
|FROTO
|200,70
|1.259.867.703
|% 3,94
|
|SISE
|8,75
|1.205.385.987
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,85
|1.107.723.359
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|843.982.303
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,85
|1.107.723.359
|% 0,71
|
|GARAN
|10,26
|3.969.613.255
|% 0,98
|
|TSKB
|1,45
|482.980.524
|% 5,84
|
|TSPOR
|5,15
|1.058.028.616
|% -4,10
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7000
|9,7032
|% 1,05
|
|Euro
|11,2345
|11,2399
|% 1,05
|
|Sterlin
|13,1942
|13,2604
|% 1,22
|
|Frank
|10,5758
|10,6395
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5781
|2,5910
|% 1,01
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,79
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:38FROTO
Yüzde 4.04 oranında artışla 200.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 391, 687 adet işlem
-
17:37TUREX
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 307, 250 adet işlem
-
17:36RODRG
Yüzde 4.74 oranında artışla 15.26 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 190 adet işlem
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17:35XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 25, 871.00 milyon TL de
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17:35GWIND
Yüzde 8.39 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 604, 643 adet işlem