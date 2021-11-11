BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.11.2021 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
12.11.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977048
BIST
17:011.630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
17:019,9209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0794
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
17:0111,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0978
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
17:01594,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 7,88
|Açılış
|: 594,44
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler17:01
|OZRDN
|8,47
|30.966.885
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|117.804.684
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|88.223.028
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.019.046
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.370.922
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|191.920.965
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.754.542
|% -9,97
|
|RALYH
|7,23
|88.625.312
|% -9,28
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,92
|7.402.620.047
|% 9,24
|
|GARAN
|10,59
|3.022.317.769
|% -1,30
|
|THYAO
|17,82
|1.597.582.114
|% -1,71
|
|TUPRS
|157,90
|1.289.200.250
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,48
|1.062.834.566
|% 2,33
|
|PETKM
|7,92
|7.402.620.047
|% 9,24
|
|GARAN
|10,59
|3.022.317.769
|% -1,30
|
|YKBNK
|3,10
|739.212.994
|% -0,96
|
|ODAS
|1,51
|231.998.717
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,48
|1.062.834.566
|% 2,33
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9173
|9,9209
|% 0,81
|
|Euro
|11,3857
|11,3957
|% 0,87
|
|Sterlin
|13,2656
|13,3321
|% 0,82
|
|Frank
|10,7194
|10,7840
|% 0,44
|
|Riyal
|2,6375
|2,6507
|% 0,80
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|7,84
|
|Altın Gr.
|594
|594
|8,10
|
|Cumhuriyet
|3.934
|3.994
|63,00
|
|Tam
|3.915
|4.013
|60,98
|
|Yarım
|1.892
|1.941
|29,50
|
|Çeyrek
|949
|971
|14,74
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|0,20
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,14
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 27 artarak (% 0.24 ) 1, 773
-
17:16XU100
Endeks 1, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 28, 451.00 milyon TL de
-
17:16IDEAS
Yüzde 6.31 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 338 adet işlem
-
17:14ISGYO
Yüzde 6.39 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 207, 374 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 27, 807.00 milyon TL de