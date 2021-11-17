BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.11.2021 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
18.11.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978325
BIST
16:431.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:4310,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,2701
|Açılış
|: 10,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6040
En Düşük
10,2960
16:4311,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,2933
|Açılış
|: 11,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9910
En Düşük
11,6569
16:43631,07
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 17,35
|Açılış
|: 631,07
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,58
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PRKAB
|40,70
|285.955.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
|
|MERCN
|12,48
|47.623.674
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|350.434.593
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,16
|77.491.449
|% -6,38
|
|ELITE
|18,66
|204.068.191
|% -5,38
|
|DOGUB
|3,06
|1.150.824
|% -5,26
|
|TDGYO
|6,92
|41.936.301
|% -4,95
|
|PETKM
|7,73
|2.688.345.041
|% -2,52
|
|GARAN
|11,95
|2.120.321.729
|% -0,99
|
|SISE
|10,30
|1.537.395.644
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,65
|1.107.799.711
|% 1,86
|
|THYAO
|17,86
|887.902.896
|% 1,13
|
|PETKM
|7,73
|2.688.345.041
|% -2,52
|
|ADESE
|1,07
|287.021.964
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|856.722.953
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|459.748.553
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|310.013.202
|% 1,94
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5761
|10,5869
|% 2,62
|
|Euro
|11,9592
|11,9739
|% 2,51
|
|Sterlin
|14,1519
|14,2229
|% 2,51
|
|Frank
|11,2813
|11,3493
|% 2,19
|
|Riyal
|2,8028
|2,8169
|% 2,21
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|11,22
|
|Altın Gr.
|631
|631
|17,35
|
|Cumhuriyet
|4.177
|4.237
|104,00
|
|Tam
|4.157
|4.263
|110,22
|
|Yarım
|2.009
|2.062
|53,31
|
|Çeyrek
|1.008
|1.031
|26,66
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,50
|8,51
|0,27
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-0,57
|