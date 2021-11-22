BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.11.2021 16:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
23.11.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978988
BIST
16:491.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,04
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:4911,2208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0308
|Açılış
|: 11,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:4912,6420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0657
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:49665,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,91
|Açılış
|: 665,34
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:47
|DITAS
|27,72
|39.614.391
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.148.883
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|130.017.872
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|246.140.935
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|18.950.629
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|452.492.000
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.440.190
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,12
|21.249.500
|% -9,64
|
|TGSAS
|17,70
|38.155.797
|% -5,60
|
|THYAO
|17,45
|2.100.713.976
|% 2,11
|
|GARAN
|11,98
|1.365.032.014
|% -0,58
|
|SISE
|11,16
|1.242.818.695
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,33
|1.044.748.223
|% 1,83
|
|TSPOR
|9,27
|709.588.080
|% 8,04
|
|ODAS
|1,64
|467.586.507
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,55
|587.254.027
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|1.044.748.223
|% 1,83
|
|THYAO
|17,45
|2.100.713.976
|% 2,11
|
|GARAN
|11,98
|1.365.032.014
|% -0,58
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2098
|11,2174
|% -0,30
|
|Euro
|12,6352
|12,6473
|% -0,48
|
|Sterlin
|15,0645
|15,1401
|% -0,10
|
|Frank
|12,0697
|12,1424
|% 0,01
|
|Riyal
|2,9866
|3,0016
|% -0,13
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.374
|4.484
|11,60
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,60
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,07
|