BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.11.2021 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
29.11.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979845
BIST
16:411.773
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -45,74
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
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1.811
En Düşük
1.765
16:4112,3177
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,3179
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:4113,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 0,4464
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
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13,9644
En Düşük
13,3965
16:41712,26
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 21,96
|Açılış
|: 712,26
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|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ARMDA
|63,25
|4.373.151
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.386.893
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.788.202
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.738.429
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.290.490
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.110.701.374
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|623.559.868
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.793.784
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,58
|389.125.781
|% -9,90
|
|THYAO
|16,91
|3.110.701.374
|% -9,96
|
|SASA
|39,76
|1.535.186.025
|% 1,58
|
|GARAN
|11,48
|1.418.341.494
|% -2,21
|
|HALKB
|5,02
|1.161.876.540
|% -4,38
|
|YKBNK
|3,20
|1.157.756.346
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.157.756.346
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,21
|712.819.275
|% 0,00
|
|HALKB
|5,02
|1.161.876.540
|% -4,38
|
|THYAO
|16,91
|3.110.701.374
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|267.074.883
|% 0,60
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2900
|12,3177
|% 2,65
|
|Euro
|13,8781
|13,9138
|% 3,31
|
|Sterlin
|16,3268
|16,4087
|% 2,43
|
|Frank
|13,2025
|13,2820
|% 3,39
|
|Riyal
|3,2610
|3,2774
|% 2,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|15,53
|
|Altın Gr.
|710
|710
|19,86
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.660
|4.782
|134,31
|
|Yarım
|2.252
|2.313
|64,97
|
|Çeyrek
|1.130
|1.157
|32,48
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,22
|9,24
|0,12
|
|B. Petrol
|77,84
|77,84
|-4,38
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