BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.12.2021 17:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
03.12.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980701
BIST
17:091.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,14
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:0913,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1529
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:0915,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2509
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:09768,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,36
|Açılış
|: 768,69
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ERBOS
|137,50
|203.878.369
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.320.211
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.236.800
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,50
|80.836.425
|% -9,57
|
|KUTPO
|105,90
|221.651.539
|% -9,10
|
|KRDMD
|9,31
|1.963.762.645
|% 3,91
|
|THYAO
|18,08
|1.859.332.310
|% -1,79
|
|GARAN
|11,63
|1.648.728.039
|% -0,09
|
|EREGL
|23,36
|1.161.957.219
|% 1,83
|
|SISE
|13,22
|1.150.880.902
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,34
|875.475.624
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,36
|1.127.933.506
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,19
|277.485.114
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,31
|1.963.762.645
|% 3,91
|
|ADESE
|0,76
|135.635.392
|% 2,70
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4523
|13,4598
|% 1,15
|
|Euro
|15,2678
|15,3149
|% 1,67
|
|Sterlin
|17,8263
|17,9157
|% 1,26
|
|Frank
|14,5623
|14,6500
|% 1,13
|
|Riyal
|3,5695
|3,5874
|% 0,92
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,49
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,66
|
|Cumhuriyet
|5.077
|5.154
|10,00
|
|Tam
|5.055
|5.184
|0,25
|
|Yarım
|2.443
|2.508
|0,12
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,14
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-2,46
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 13 artarak (% 0.56 ) 1, 654
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ISBTR, PKENT, SODSN, DAGHL, SEKUR, IDGYO, QNBFL, BURCE, ITTFH
-
17:21
ESCOM, DARDL, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
UZERB, AYCES, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında