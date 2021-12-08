BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
08.12.2021 16:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
09.12.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982005
BIST
16:582.012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 30,78
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
16:5813,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2415
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:5815,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,3382
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5553
En Düşük
15,1751
16:58785,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 10,74
|Açılış
|: 785,12
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:56
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|849.368.179
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.806.512
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.269.774
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.647.542
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.397.456.166
|% 6,56
|
|SISE
|15,07
|4.171.974.464
|% 2,73
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.275.704.974
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.122.347.887
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,56
|1.793.446.292
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,63
|1.396.302.804
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|3.944.697.356
|% 1,35
|
|TSKB
|1,66
|501.888.920
|% 2,47
|
|SISE
|15,07
|4.171.974.464
|% 2,73
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7197
|13,7437
|% 1,88
|
|Euro
|15,5238
|15,5580
|% 2,24
|
|Sterlin
|18,0199
|18,1103
|% 1,18
|
|Frank
|14,7677
|14,8567
|% 1,65
|
|Riyal
|3,6360
|3,6542
|% 1,44
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,86
|
|Altın Gr.
|782
|783
|8,15
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.262
|11,00
|
|Tam
|5.160
|5.291
|7,20
|
|Yarım
|2.494
|2.559
|3,49
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,25
|