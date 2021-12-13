BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.12.2021 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.12.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982921
BIST
17:222.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 20,18
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:2214,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,3876
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:2216,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,4465
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:22841,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 21,80
|Açılış
|: 841,42
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:22
|TETMT
|275,00
|6.080.027
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.335.645
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.177.968
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.638.766
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|109.823.760
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MERIT
|31,14
|97.059.872
|% -9,27
|
|OYLUM
|7,67
|17.850.212
|% -8,80
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,84
|4.384.702.814
|% 5,58
|
|GARAN
|12,12
|3.617.176.192
|% -0,33
|
|KRDMD
|11,83
|3.132.063.077
|% 1,20
|
|SISE
|16,33
|2.552.830.590
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,85
|1.940.545.927
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,67
|1.434.084.240
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,85
|1.940.545.927
|% -1,28
|
|TSKB
|1,67
|848.123.763
|% -1,76
|
|SKBNK
|1,23
|457.537.252
|% -2,38
|
|GARAN
|12,12
|3.617.176.192
|% -0,33
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7775
|14,7839
|% 2,69
|
|Euro
|16,6422
|16,6591
|% 2,75
|
|Sterlin
|19,5339
|19,6318
|% 2,94
|
|Frank
|15,9138
|16,0097
|% 2,61
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 2,68
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-5,74
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,80
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,21
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|-0,49
|