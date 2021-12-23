BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.12.2021 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
24.12.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985814
BIST
17:011.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:0111,3945
En Yüksek
|Değişim
|: -6,53%
|| -0,7954
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:0112,9084
En Yüksek
|Değişim
|: -6,73%
|| -0,9317
|Açılış
|: 12,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:01660,05
En Yüksek
|Değişim
|: -6,75%
|| -47,75
|Açılış
|: 660,33
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PENTA
|359,70
|32.241.095
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.127.422
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.406.785
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|41.366.862
|% 9,93
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|DZGYO
|2,34
|84.452.722
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|231.989.715
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.418.194
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.870.431
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,85
|3.481.139.867
|% -0,25
|
|SISE
|12,93
|2.773.544.158
|% -2,64
|
|EREGL
|25,60
|2.181.868.419
|% 0,63
|
|THYAO
|19,10
|1.680.220.371
|% 1,17
|
|KRDMD
|9,07
|1.660.895.227
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,58
|1.528.274.045
|% 2,87
|
|GARAN
|11,85
|3.481.139.867
|% -0,25
|
|SISE
|12,93
|2.773.544.158
|% -2,64
|
|DOHOL
|2,74
|515.717.667
|% -1,44
|
|KRDMD
|9,07
|1.660.895.227
|% -2,47
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3665
|11,3945
|% -6,53
|
|Euro
|12,8543
|12,9084
|% -6,73
|
|Sterlin
|15,1949
|15,2711
|% -6,52
|
|Frank
|12,2926
|12,3667
|% -7,01
|
|Riyal
|3,0158
|3,0309
|% -6,91
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,23
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-47,47
|
|Cumhuriyet
|4.412
|4.479
|-426,00
|
|Tam
|4.326
|4.452
|-486,33
|
|Yarım
|2.091
|2.153
|-235,25
|
|Çeyrek
|1.049
|1.077
|-117,63
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,34
|-0,62
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,41
|
Seans Raporu
17:01
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17:17RNPOL
Yüzde 4.63 oranında artışla 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 782, 736 adet işlem
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17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 48 artarak (% 0.18 ) 1, 985
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17:16XU100
Endeks 1, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 31, 426.00 milyon TL de
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17:16AKSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 097, 764 adet işlem
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17:15SKTAS
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 869, 140 adet işlem