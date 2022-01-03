BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.01.2022 17:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
04.01.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988147
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.927
En Düşük
1.865
18:0513,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2178
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2618
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05777,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 18,87
|Açılış
|: 777,94
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2845
|13,2861
|% 1,67
|
|Euro
|14,9688
|15,0636
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,9957
|18,0859
|% 2,27
|
|Frank
|14,5417
|14,6293
|% 2,42
|
|Riyal
|3,5598
|3,5776
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,87
|
|Altın Gr.
|779
|779
|19,90
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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