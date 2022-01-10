BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.01.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
11.01.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991955
BIST
16:462.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 34,93
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:4613,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0487
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:4615,6669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0584
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:46799,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,61
|Açılış
|: 799,92
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:44
|INTEM
|118,80
|33.909.024
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.118.125
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.084.922
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|7.027.085
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,07
|245.728.045
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,37
|57.855.030
|% -8,19
|
|SANEL
|6,41
|7.244.771
|% -5,74
|
|RALYH
|11,62
|27.402.952
|% -4,28
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,88
|3.427.323.760
|% 7,78
|
|GARAN
|11,85
|2.235.435.593
|% 0,85
|
|EREGL
|31,04
|1.715.591.189
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,80
|1.662.023.413
|% 1,72
|
|SISE
|15,22
|1.588.371.641
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,75
|1.183.147.496
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,42
|665.595.480
|% 3,42
|
|GARAN
|11,85
|2.235.435.593
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.662.023.413
|% 1,72
|
|THYAO
|26,88
|3.427.323.760
|% 7,78
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8491
|13,8617
|% 0,40
|
|Euro
|15,6546
|15,6682
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,7566
|18,8507
|% 0,23
|
|Frank
|14,9499
|15,0399
|% -0,17
|
|Riyal
|3,6848
|3,7033
|% 0,49
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,57
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,21
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
16:44
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16:59EDIP
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