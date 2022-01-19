BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.01.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
20.01.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995179
BIST
17:162.034
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 54,45
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:1613,4973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0321
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
17:1615,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2246
17:16794,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,88
|Açılış
|: 794,35
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:14
|HLGYO
|2,75
|165.331.006
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.042.623
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.962.266
|% 9,97
|
|AYCES
|75,60
|8.120.505
|% 9,96
|
|PKENT
|296,20
|6.679.551
|% -10,00
|
|CRDFA
|2,70
|38.470.466
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.857.740
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.505.525
|% -9,87
|
|THYAO
|27,42
|3.903.203.386
|% 2,01
|
|KRDMD
|12,32
|3.389.691.176
|% 3,97
|
|GARAN
|11,95
|2.667.232.741
|% 3,73
|
|SISE
|14,30
|2.605.354.365
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,07
|2.262.871.622
|% 6,82
|
|YKBNK
|4,07
|2.262.871.622
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,47
|1.131.917.576
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,32
|3.389.691.176
|% 3,97
|
|PETKM
|9,10
|2.107.488.848
|% 4,12
|
|GARAN
|11,95
|2.667.232.741
|% 3,73
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4717
|13,4900
|% -0,29
|
|Euro
|15,2928
|15,3152
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,4076
|18,4999
|% 0,39
|
|Frank
|14,7163
|14,8050
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6004
|3,6184
|% 0,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,18
|
|Cumhuriyet
|5.276
|5.356
|1,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|2,99
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,45
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|0,72
|