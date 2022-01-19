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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

19.01.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

20.01.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995179


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,75 165.331.006 % 10,00  
SANEL 7,92 47.042.623 % 10,00  
UZERB 73,30 963.472 % 9,98  
KAPLM 40,80 32.962.266 % 9,97  
AYCES 75,60 8.120.505 % 9,96  
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17:14 Alış Satış %  
Dolar 13,4717 13,4900 % -0,29  
Euro 15,2928 15,3152 % -0,01  
Sterlin 18,4076 18,4999 % 0,39  
Frank 14,7163 14,8050 % 0,15  
Riyal 3,6004 3,6184 % 0,10  
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Altın Gr. 795 795 5,18  
Cumhuriyet 5.276 5.356 1,00  
Tam 5.249 5.382 2,99  
Yarım 2.537 2.603 1,45  
Çeyrek 1.272 1.302 0,72  
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