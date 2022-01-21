BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.01.2022 16:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
24.01.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995648
BIST
17:592.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,48
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5913,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0680
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:5915,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1206
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2691
En Düşük
15,0961
17:59794,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,61
|Açılış
|: 794,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|33,44
|28.205.348
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.686.743
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.976.013
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|33.556.166
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.376.322
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.667.618
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,50
|3.071.370.727
|% -2,14
|
|KRDMD
|12,49
|3.000.870.693
|% -1,26
|
|GARAN
|11,92
|1.815.885.877
|% -0,17
|
|SISE
|13,91
|1.724.430.969
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,07
|1.550.862.934
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,07
|1.550.862.934
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,49
|3.000.870.693
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,44
|562.415.535
|% 1,67
|
|PETKM
|8,94
|1.518.753.540
|% 0,90
|
|TSKB
|1,58
|238.220.002
|% 1,28
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4322
|13,4438
|% 0,50
|
|Euro
|15,2540
|15,2706
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,1763
|18,2674
|% 0,39
|
|Frank
|14,6861
|14,7746
|% 1,28
|
|Riyal
|3,5712
|3,5891
|% 0,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,09
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,22
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,97
|
Seans Raporu
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