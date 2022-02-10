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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

10.02.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

11.02.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000873


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PKENT 594,40 6.298.262 % 9,99  
KLKIM 18,18 26.141.658 % 9,98  
DESA 11,79 5.886.464 % 9,98  
OYLUM 4,42 4.404.659 % 9,95  
SELGD 4,56 5.050.008 % 9,88  
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Dolar 13,5449 13,5574 % 0,12  
Euro 15,4316 15,4517 % -0,19  
Sterlin 18,2792 18,3708 % 0,03  
Frank 14,5308 14,6184 % -0,42  
Riyal 3,6008 3,6188 % 0,07  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -4,30  
Altın Gr. 796 796 -1,97  
Cumhuriyet 5.290 5.370 -14,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,31 23,33 0,03  
Gümüş Gr. 10,15 10,16 0,01  
B. Petrol 91,38 91,38 -0,17  
Seans Raporu 17:08
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