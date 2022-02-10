BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.02.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
11.02.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000873
BIST
17:082.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,19
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
17:0813,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0163
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
17:0815,4517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0297
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4284
17:08796,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,97
|Açılış
|: 796,16
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PKENT
|594,40
|6.298.262
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|26.141.658
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.886.464
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.404.659
|% 9,95
|
|SELGD
|4,56
|5.050.008
|% 9,88
|
|ORCAY
|33,84
|311.414.186
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|DZGYO
|2,70
|17.177.815
|% -8,16
|
|KUYAS
|5,88
|20.711.727
|% -7,11
|
|THYAO
|29,76
|3.093.223.413
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,96
|1.778.620.425
|% -0,99
|
|EREGL
|29,56
|1.566.403.362
|% -0,14
|
|SISE
|13,99
|1.484.541.635
|% -1,89
|
|YKBNK
|4,10
|1.280.532.978
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.280.532.978
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,33
|360.096.940
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,96
|1.778.620.425
|% -0,99
|
|MOBTL
|1,99
|254.281.308
|% 7,57
|
|SISE
|13,99
|1.484.541.635
|% -1,89
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5449
|13,5574
|% 0,12
|
|Euro
|15,4316
|15,4517
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,2792
|18,3708
|% 0,03
|
|Frank
|14,5308
|14,6184
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6008
|3,6188
|% 0,07
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,30
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|5.290
|5.370
|-14,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,01
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-0,17
|