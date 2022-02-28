BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.02.2022 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
01.03.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005116
BIST
16:551.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -20,71
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:5513,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0307
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:5515,5644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0660
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:55851,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 12,31
|Açılış
|: 851,02
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.777.532
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.234.836
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|99.158.280
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.182.619
|% -9,59
|
|AEFES
|24,28
|62.248.614
|% -9,54
|
|AGESA
|21,00
|3.877.117
|% -8,54
|
|PKENT
|390,00
|10.015.689
|% -8,02
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,72
|3.931.179.649
|% -5,79
|
|KRDMD
|11,70
|2.167.954.470
|% 3,36
|
|EREGL
|30,96
|2.047.042.198
|% -0,64
|
|TUPRS
|190,50
|1.288.458.963
|% 5,89
|
|GARAN
|11,09
|1.064.327.277
|% -2,55
|
|YKBNK
|3,54
|694.501.678
|% -3,54
|
|KRDMD
|11,70
|2.167.954.470
|% 3,36
|
|THYAO
|25,72
|3.931.179.649
|% -5,79
|
|EKGYO
|1,99
|277.779.028
|% -2,45
|
|HUNER
|2,59
|335.080.340
|% -3,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8149
|13,8287
|% 0,24
|
|Euro
|15,5202
|15,5703
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,4553
|18,5479
|% 0,04
|
|Frank
|14,9614
|15,0515
|% 0,77
|
|Riyal
|3,6703
|3,6887
|% 0,10
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|25,24
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,60
|
|Cumhuriyet
|5.650
|5.735
|33,00
|
|Tam
|5.628
|5.774
|42,62
|
|Yarım
|2.720
|2.793
|20,62
|
|Çeyrek
|1.364
|1.397
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,12
|
|B. Petrol
|98,02
|98,02
|3,90
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 87 kaybederek (% -0.73 ) 1, 747
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, OZKGY, OZKGY, SNKRN, ISKUR, DIRIT, RALYH
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17:08
TUPRS, POLTK, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
TKFEN, KUYAS, ERCB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08PARSN
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 29.92 lira fiyatla işlem gören hissede 862, 564 adet işlem