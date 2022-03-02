BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.03.2022 16:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
03.03.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006503
BIST
17:481.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,06
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:4814,1193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2237
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1193
En Düşük
13,8221
17:4815,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1960
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7028
En Düşük
15,4208
17:48873,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,16
|Açılış
|: 873,04
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:46
|DOBUR
|70,95
|11.052.008
|% 10,00
|
|SANEL
|9,93
|6.766.854
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.734.160
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.083.134
|% 9,95
|
|KONKA
|11,08
|168.149.638
|% 9,92
|
|POLTK
|603,00
|31.415.317
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|110.791.748
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.632.896
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,81
|6.145.975.008
|% 4,49
|
|THYAO
|25,84
|4.551.203.920
|% 2,30
|
|EREGL
|34,44
|3.638.598.353
|% 3,80
|
|ASELS
|23,00
|1.654.257.439
|% -4,17
|
|GARAN
|11,59
|1.233.843.100
|% -0,26
|
|KRDMD
|12,81
|6.145.975.008
|% 4,49
|
|YKBNK
|3,64
|934.098.701
|% 0,28
|
|THYAO
|25,84
|4.551.203.920
|% 2,30
|
|EREGL
|34,44
|3.638.598.353
|% 3,80
|
|GARAN
|11,59
|1.233.843.100
|% -0,26
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1000
|14,1072
|% 1,52
|
|Euro
|15,6444
|15,6713
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,7628
|18,8569
|% 1,66
|
|Frank
|15,2393
|15,3311
|% 1,14
|
|Riyal
|3,7479
|3,7667
|% 1,54
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-17,20
|
|Altın Gr.
|871
|872
|2,60
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,62
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT