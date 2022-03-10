Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.042
Değişim :  -0,03% |  -0,69
Açılış :  2.055  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.027
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 34,98 1.031.945 % 10,00  
UZERB 42,90 848.898 % 10,00  
GZNMI 18,63 8.240.254 % 9,98  
KARYE 17,32 67.250.411 % 9,97  
PAPIL 20,00 18.012.642 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8166 14,8382 % 1,30  
Euro 16,3893 16,4497 % 1,20  
Sterlin 19,4251 19,5226 % 0,96  
Frank 15,9004 15,9962 % 1,02  
Riyal 3,9429 3,9627 % 1,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.990 -1,13  
Altın Gr. 952 952 13,40  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,11  
Gümüş Gr. 12,36 12,37 0,25  
B. Petrol 113 113 1,64  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru