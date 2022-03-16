BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.03.2022 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
17.03.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010876
BIST
16:462.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,83
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
16:4614,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
16:4616,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0897
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
16:46905,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,69
|Açılış
|: 905,38
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler16:46
|PKENT
|436,90
|3.836.419
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.080.858
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.070.329
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.493.096
|% 9,87
|
|AYEN
|10,94
|73.128.921
|% 9,62
|
|ORCAY
|23,10
|30.262.703
|% -9,98
|
|PENTA
|313,80
|51.572.950
|% -6,27
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|PEKGY
|0,98
|13.780.177
|% -3,92
|
|THYAO
|27,72
|3.450.244.228
|% 0,22
|
|KRDMD
|14,43
|1.534.024.313
|% 0,00
|
|EREGL
|34,40
|1.128.357.582
|% 0,53
|
|FROTO
|281,50
|1.035.929.736
|% 3,04
|
|KOZAL
|138,40
|828.648.802
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,25
|673.785.278
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,81
|667.068.300
|% -0,26
|
|ODAS
|1,59
|206.877.930
|% 1,92
|
|THYAO
|27,72
|3.450.244.228
|% 0,22
|
|AKBNK
|7,24
|788.498.560
|% 0,98
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6870
|14,6991
|% 0,00
|
|Euro
|16,1604
|16,1787
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,1732
|19,2694
|% 0,35
|
|Frank
|15,5578
|15,6515
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9032
|3,9228
|% -0,05
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-1,72
|
|Altın Gr.
|907
|907
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.021
|6.112
|51,00
|
|Tam
|5.981
|6.132
|32,18
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|15,57
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,81
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866