BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.03.2022 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
18.03.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011124
BIST
16:362.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 42,72
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:3614,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1460
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:3616,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2096
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:36923,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 18,66
|Açılış
|: 923,34
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:36
|YEOTK
|62,75
|8.498.672
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.541.379
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|AVGYO
|3,18
|38.978.147
|% 9,66
|
|IEYHO
|0,82
|18.553.267
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.182.864
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.871.112
|% -9,96
|
|ECILC
|8,48
|155.345.519
|% -3,85
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,70
|2.698.120.516
|% 2,15
|
|EREGL
|35,54
|2.560.598.452
|% 3,68
|
|GARAN
|11,88
|2.277.853.561
|% 0,17
|
|THYAO
|27,84
|2.023.672.598
|% 0,51
|
|FROTO
|305,10
|1.531.468.334
|% 6,49
|
|DOHOL
|3,42
|866.830.301
|% 4,27
|
|GARAN
|11,88
|2.277.853.561
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,70
|2.698.120.516
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,87
|689.149.994
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,27
|301.950.108
|% 1,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7500
|14,7615
|% 1,00
|
|Euro
|16,3195
|16,3601
|% 1,30
|
|Sterlin
|19,2917
|19,3884
|% 0,76
|
|Frank
|15,6517
|15,7460
|% 1,24
|
|Riyal
|3,9234
|3,9431
|% 1,09
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|16,13
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,06
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|90,00
|
|Tam
|6.068
|6.221
|86,90
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|42,04
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,01
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|0,20
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,41
|
Seans Raporu
16:36
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16:51KLKIM
Yüzde 6.88 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 376, 485 adet işlem
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16:50DYOBY
Yüzde 5.61 oranında artışla 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 950 adet işlem
-
16:49AYEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 11.86 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 518, 398 adet işlem
-
16:48HEDEF
Yüzde 6.10 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 868, 552 adet işlem
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16:47AKGRT
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 425, 869 adet işlem