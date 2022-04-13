BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.04.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.04.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020092
BIST
17:492.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,96
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:4914,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:4915,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0679
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8904
En Düşük
15,7820
17:49928,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,02
|Açılış
|: 928,14
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.304.175
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.624.300
|% 9,97
|
|ZOREN
|2,22
|825.437.742
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,56
|12.346.684
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.363.369
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.799.822
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|281.041.310
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|374.339.542
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|THYAO
|36,94
|3.971.535.632
|% -0,81
|
|GARAN
|13,66
|3.486.912.796
|% -0,51
|
|SISE
|17,35
|3.175.416.166
|% 0,46
|
|YKBNK
|5,04
|2.948.717.863
|% -0,43
|
|KRDMD
|16,11
|2.915.619.014
|% 0,25
|
|YKBNK
|5,04
|2.948.717.863
|% -0,43
|
|ODAS
|2,29
|1.067.948.464
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,72
|1.100.882.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,22
|825.437.742
|% 9,90
|
|GARAN
|13,66
|3.486.912.796
|% -0,51
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5843
|14,5972
|% -0,01
|
|Euro
|15,8538
|15,8783
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,9475
|19,0425
|% 0,24
|
|Frank
|15,5500
|15,6436
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8790
|3,8985
|% 0,05
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,04
|
|Altın Gr.
|928
|929
|6,39
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,77
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,95
|
Seans Raporu
17:49
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17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem