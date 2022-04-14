BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.04.2022 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
15.04.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020688
BIST
17:412.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,49
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:4114,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:4115,7912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1227
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:41926,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,64
|Açılış
|: 926,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ASUZU
|89,10
|68.398.919
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.176.112
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|93.961.460
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.617.024
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.417.581
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.719.753
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|28.452.320
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,30
|12.752.311
|% -6,10
|
|MIPAZ
|6,34
|16.478.872
|% -4,66
|
|THYAO
|37,34
|4.658.509.873
|% 0,97
|
|GARAN
|13,72
|2.860.150.897
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.617.024
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,20
|1.814.604.074
|% 2,34
|
|SISE
|17,49
|1.753.103.183
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.617.024
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|716.608.113
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|830.613.008
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,13
|1.496.240.043
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,87
|1.013.127.099
|% 1,31
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6179
|14,6306
|% 0,25
|
|Euro
|15,7744
|15,7985
|% -0,73
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,28
|
|Frank
|15,4628
|15,5560
|% -0,55
|
|Riyal
|3,8892
|3,9088
|% 0,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-8,06
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,70
|
Seans Raporu
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