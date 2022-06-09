BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.06.2022 17:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
10.06.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036515
BIST
17:392.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,36
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:3917,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1254
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2516
En Düşük
17,0843
17:3918,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:391.020,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.020,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:39
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.588.710
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|41.098.525
|% 9,96
|
|FONET
|13,07
|79.920.100
|% 9,92
|
|FLAP
|4,32
|95.838.010
|% 9,92
|
|OYYAT
|68,85
|93.443.428
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|52.030.036
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.507.963
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|404,00
|34.570.054
|% -8,10
|
|THYAO
|47,12
|7.286.399.516
|% 0,86
|
|SISE
|22,78
|3.178.224.604
|% 4,21
|
|SASA
|43,40
|2.236.735.557
|% 1,35
|
|SAHOL
|19,73
|1.794.370.219
|% -0,65
|
|TOASO
|63,25
|1.423.145.921
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,64
|713.290.090
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,05
|893.475.019
|% 2,02
|
|SEGYO
|1,20
|250.614.596
|% -4,76
|
|YKBNK
|4,61
|896.905.351
|% 0,66
|
|ODAS
|2,94
|530.310.799
|% 2,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2412
|17,2516
|% 0,73
|
|Euro
|18,4325
|18,4840
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,5274
|21,6353
|% 0,56
|
|Frank
|17,5719
|17,6777
|% 0,79
|
|Riyal
|4,5794
|4,6024
|% 0,60
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-12,42
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,16
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,04
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:53SISE
Yüzde 4.76 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 475, 089 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 2, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 41, 452.00 milyon TL de
-
17:52MEDTR
Yüzde 4.44 oranında artışla 16.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 528 adet işlem
-
17:50KGYO
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 857 adet işlem
-
17:49KARSN
Yüzde 4.59 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 756, 294 adet işlem