BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.06.2022 16:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
01.07.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040402
BIST
16:562.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,11
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:5616,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0511
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:5617,4363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:56975,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,97
|Açılış
|: 976,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:56
|BMSCH
|10,89
|119.960.364
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.007.162
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,00
|81.285.367
|% 9,41
|
|GESAN
|42,54
|256.464.215
|% 9,02
|
|LIDFA
|11,34
|31.093.061
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.683.831
|% -9,98
|
|BERA
|14,69
|515.875.620
|% -7,67
|
|ULUSE
|206,00
|19.588.567
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,60
|4.388.397.970
|% 0,91
|
|SISE
|21,46
|2.940.457.473
|% 3,77
|
|EREGL
|27,08
|1.508.037.371
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,38
|1.143.840.617
|% 1,97
|
|ASELS
|23,04
|1.109.677.010
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,67
|982.228.326
|% 5,53
|
|TSKB
|2,02
|325.635.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|698.914.989
|% 1,17
|
|ODAS
|2,86
|433.130.939
|% -1,38
|
|SISE
|21,46
|2.940.457.473
|% 3,77
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6836
|16,6893
|% 0,31
|
|Euro
|17,4075
|17,4363
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,2026
|20,3039
|% 0,43
|
|Frank
|17,3990
|17,5038
|% 0,22
|
|Riyal
|4,4347
|4,4569
|% 0,27
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-3,00
|
|Tam
|6.489
|6.591
|-50,00
|
|Yarım
|3.176
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,53
|