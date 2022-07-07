BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
07.07.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
08.07.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043148
BIST
17:312.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,10
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:3117,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:3117,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:31967,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,18
|Açılış
|: 967,89
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:31
|KONYA
|1.090,80
|82.707.503
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.356.753
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|116.388.809
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.430.454
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.249.231
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|22.726.735
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,10
|696.569.387
|% -3,04
|
|THYAO
|49,08
|3.534.858.573
|% 1,36
|
|SISE
|21,46
|1.145.046.052
|% 0,47
|
|EREGL
|26,16
|1.126.271.273
|% -1,88
|
|TUPRS
|244,50
|1.106.276.984
|% -0,12
|
|SASA
|40,94
|738.576.291
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,83
|642.353.374
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|635.402.731
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|307.580.040
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|627.489.577
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|345.028.791
|% 1,80
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2214
|17,2346
|% 0,11
|
|Euro
|17,5469
|17,5765
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,6304
|20,7339
|% 0,82
|
|Frank
|17,6597
|17,7661
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5828
|4,6057
|% 0,23
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|8,42
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.587
|-21,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,95
|