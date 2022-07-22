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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

22.07.2022 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

25.07.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047382


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SANEL 12,46 5.485.307 % 9,97  
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Riyal 4,7019 4,7255 % 0,01  
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Altın Gr. 988 989 9,53  
Cumhuriyet 6.602 6.701 2,00  
Tam 6.668 6.712 -50,00  
Yarım 3.249 3.285 -23,00  
Çeyrek 1.630 1.642 -12,00  
Gümüş.Ons 18,83 18,86 -0,01  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,02  
B. Petrol 105 105 0,67  
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