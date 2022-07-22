BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.07.2022 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
25.07.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047382
BIST
16:482.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,23
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:4817,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:4818,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1664
En Düşük
17,9826
16:48988,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,53
|Açılış
|: 988,55
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
989,26
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KLRHO
|16,28
|36.046.060
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.497.959
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|UFUK
|90,10
|6.334.566
|% -8,90
|
|KERVT
|7,11
|96.189.578
|% -4,44
|
|VAKKO
|17,94
|32.406.882
|% -4,17
|
|ULUSE
|187,00
|7.165.515
|% -4,10
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,35
|2.509.852.056
|% -2,42
|
|SISE
|21,20
|1.545.455.541
|% 0,28
|
|EKGYO
|3,16
|1.147.180.980
|% 4,64
|
|EREGL
|28,46
|951.108.090
|% 2,37
|
|SAHOL
|19,80
|783.545.714
|% 2,91
|
|EKGYO
|3,16
|1.147.180.980
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|326.109.593
|% 3,03
|
|ODAS
|3,69
|619.470.361
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|226.543.587
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,82
|358.218.205
|% 4,66
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7135
|17,7222
|% 0,07
|
|Euro
|18,1538
|18,1664
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2136
|21,3200
|% 0,04
|
|Frank
|18,3571
|18,4677
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7019
|4,7255
|% 0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|17,52
|
|Altın Gr.
|988
|989
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.668
|6.712
|-50,00
|
|Yarım
|3.249
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,67
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Seans Raporu
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