BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.07.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
29.07.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048602
BIST
16:382.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,16
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:3817,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0505
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:3818,2362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:381.009,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.009,44
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,09
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PRKAB
|29,04
|258.834.018
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.780.818
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.220.363
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.012.254
|% -9,95
|
|FENER
|49,98
|329.898.726
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,40
|19.564.116
|% -7,64
|
|ITTFH
|1,60
|127.290.260
|% -4,76
|
|THYAO
|50,00
|2.456.873.627
|% 0,60
|
|SISE
|21,48
|1.526.044.279
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,69
|1.145.093.493
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|996.581.306
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,20
|931.935.819
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|931.935.819
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,69
|1.145.093.493
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,62
|290.641.114
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|379.479.456
|% -0,38
|
|ODAS
|3,79
|530.734.533
|% 2,71
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9175
|17,9296
|% 0,28
|
|Euro
|18,2098
|18,2362
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,7043
|21,8131
|% 0,15
|
|Frank
|18,6593
|18,7717
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7591
|4,7830
|% 0,27
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|18,96
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,77
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.725
|6.796
|5,00
|
|Yarım
|3.277
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,83
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,36
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,72
|
Seans Raporu
16:38
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16:53INTEM
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