BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.08.2022 16:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
05.08.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051914
BIST
16:412.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 40,83
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:4117,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:4118,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0777
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:411.025,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.025,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:41
|DARDL
|4,29
|269.916.990
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|532.300.547
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.873.070
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.966.654
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.086.853
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|134.173.952
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.625.520
|% -9,95
|
|SRVGY
|96,80
|85.428.250
|% -9,87
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,60
|4.107.257.379
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,30
|2.377.376.912
|% 7,83
|
|SISE
|23,70
|1.785.098.241
|% 1,80
|
|KARSN
|7,50
|1.387.665.435
|% 6,08
|
|SASA
|50,80
|1.167.295.396
|% 1,93
|
|TSKB
|2,92
|833.783.601
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,24
|802.668.785
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,04
|1.099.707.487
|% 2,44
|
|KARSN
|7,50
|1.387.665.435
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|300.167.657
|% 9,84
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9391
|17,9486
|% 0,12
|
|Euro
|18,2959
|18,3198
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6388
|21,7473
|% -0,32
|
|Frank
|18,6145
|18,7267
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7624
|4,7863
|% 0,21
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|14,78
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,32
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|59,00
|
|Tam
|6.876
|6.924
|21,00
|
|Yarım
|3.351
|3.385
|10,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|-1,39
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56OYLUM
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 251, 268 adet işlem
-
16:55OZGYO
Yüzde 8.61 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 455, 908 adet işlem
-
16:53HUNER
Yüzde 4.87 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 790, 793 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 7 artarak (% 1.55 ) 2, 922
-
16:52
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KZBGY, COSMO