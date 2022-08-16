BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.08.2022 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
17.08.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055925
BIST
17:422.889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 32,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.891
En Düşük
2.773
17:4217,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:4218,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:421.026,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.026,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MRSHL
|233,20
|45.936.137
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.443.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.215.251
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.315.309
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.500.507.469
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|358.530.511
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|177.444.314
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.214.645
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,60
|25.752.245
|% -7,43
|
|GSRAY
|6,17
|445.043.099
|% -7,08
|
|THYAO
|67,25
|8.202.138.660
|% 5,74
|
|TUPRS
|298,80
|4.544.023.838
|% 3,93
|
|YKBNK
|5,50
|2.901.155.420
|% 0,36
|
|AKBNK
|10,50
|2.530.222.531
|% 2,74
|
|GARAN
|18,89
|2.125.234.985
|% 3,22
|
|YKBNK
|5,50
|2.901.155.420
|% 0,36
|
|EKGYO
|3,53
|1.520.900.030
|% 0,28
|
|TSKB
|3,86
|1.500.507.469
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,10
|1.598.465.557
|% 1,50
|
|DOHOL
|4,45
|1.139.929.726
|% 1,37
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9639
|% 0,03
|
|Euro
|18,2826
|18,2952
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,6908
|21,7996
|% 0,47
|
|Frank
|18,8546
|18,9682
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7706
|4,7945
|% 0,03
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.895
|6.960
|4,00
|
|Yarım
|3.360
|3.403
|2,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-0,58
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, PETKM, THYAO
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 32 artarak (% 1.08 ) 2, 548