BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
08.09.2022 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
09.09.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061582
BIST
16:583.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 81,79
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:5818,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:5818,1755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0641
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:581.003,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.003,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:58
|UNLU
|6,93
|44.292.647
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.348.835
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.873.947
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.249.521
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|1.979.304
|% -5,07
|
|ATAGY
|5,02
|1.871.721
|% -4,92
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|AKBNK
|15,73
|11.757.984.783
|% 0,25
|
|YKBNK
|8,53
|10.448.682.855
|% 8,80
|
|THYAO
|74,10
|7.154.951.260
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,31
|4.784.094.524
|% 9,91
|
|GARAN
|24,96
|4.368.423.440
|% 3,57
|
|YKBNK
|8,53
|10.448.682.855
|% 8,80
|
|EKGYO
|5,02
|4.143.131.669
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,73
|11.757.984.783
|% 0,25
|
|ISCTR
|11,31
|4.784.094.524
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.012.587.889
|% 9,93
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2292
|18,2402
|% 0,14
|
|Euro
|18,1677
|18,1755
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,9138
|21,0187
|% -0,25
|
|Frank
|18,6953
|18,8079
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8377
|4,8620
|% 0,05
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-6,76
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.788
|6.849
|-46,00
|
|Yarım
|3.308
|3.346
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,08
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|1,29
|
Seans Raporu
16:58
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17:13PGSUS
Yüzde 5.65 oranında artışla 246.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 882, 440 adet işlem
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17:12GLBMD
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 212, 182 adet işlem
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17:11KOZAL
Yüzde 7.36 oranında artışla 186.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 473, 499 adet işlem
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ISCTR, PETKM
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17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 61 artarak (% 2.52 ) 3, 116