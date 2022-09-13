BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.09.2022 17:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.09.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062756
BIST
16:593.594
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -54,93
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:5918,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:5918,3145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1342
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:591.001,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.001,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:57
|HKTM
|42,72
|78.105.655
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|84.175.984
|% 9,97
|
|TURSG
|8,30
|708.864.718
|% 9,93
|
|ULUFA
|4,33
|143.686.137
|% 9,90
|
|IHAAS
|75,35
|22.505.330
|% 9,84
|
|ZRGYO
|4,80
|160.006.723
|% -9,94
|
|KGYO
|17,19
|17.454.540
|% -6,98
|
|NTGAZ
|19,39
|59.481.061
|% -5,87
|
|GZNMI
|32,44
|54.950.525
|% -5,59
|
|CUSAN
|14,54
|35.668.746
|% -4,97
|
|TURSG
|8,30
|708.864.718
|% 9,93
|
|OYAKC
|15,46
|454.674.798
|% -4,63
|
|AGHOL
|91,45
|377.627.700
|% 5,11
|
|YEOTK
|24,60
|366.707.774
|% -0,81
|
|ISDMR
|27,40
|338.491.887
|% -2,56
|
|MOBTL
|2,42
|235.125.307
|% 4,31
|
|TURSG
|8,30
|708.864.718
|% 9,93
|
|PSGYO
|4,45
|159.291.233
|% -2,63
|
|ULUFA
|4,33
|143.686.137
|% 9,90
|
|SEGYO
|1,40
|48.863.112
|% -3,45
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2449
|18,2567
|% 0,23
|
|Euro
|18,2989
|18,3026
|% -0,79
|
|Sterlin
|21,0565
|21,1621
|% -0,83
|
|Frank
|18,9366
|19,0506
|% -0,51
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,11
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-17,72
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,52
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.816
|-40,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,12
|
Seans Raporu
16:57
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17:11CUSAN
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