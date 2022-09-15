BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.09.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
16.09.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063370
BIST
17:353.366
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -80,48
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:3518,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:3518,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:35988,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,58
|Açılış
|: 988,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MERKO
|5,39
|75.405.122
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|727.652.163
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.971.475
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.318.760
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|33.172.859
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.519.844
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.838.343.399
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|THYAO
|74,45
|6.180.095.410
|% 0,20
|
|KRDMD
|13,27
|4.373.783.802
|% -1,70
|
|YKBNK
|7,08
|4.086.784.041
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.442.295.757
|% -9,93
|
|EREGL
|30,58
|3.004.673.970
|% -1,92
|
|EKGYO
|4,05
|2.452.016.563
|% -8,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.086.784.041
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,27
|4.373.783.802
|% -1,70
|
|ZOREN
|3,20
|727.652.163
|% 9,97
|
|IEYHO
|1,14
|257.814.692
|% 1,79
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2600
|18,2667
|% 0,21
|
|Euro
|18,2865
|18,2909
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9209
|21,0259
|% -0,31
|
|Frank
|18,9478
|19,0619
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8456
|4,8699
|% 0,20
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-13,66
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.703
|6.774
|-18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-2,74
|