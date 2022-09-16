BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.09.2022 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
19.09.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063583
BIST
16:423.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,15
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
16:4218,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
16:4218,2547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
16:42974,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,23
|Açılış
|: 974,71
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZFAS
|3,63
|15.265.287
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.166.417
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.505.568
|% 9,95
|
|MERKO
|5,92
|27.012.991
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|19.459.413
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|75.600.341
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.677.401.360
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|57.822.017
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,27
|5.824.008.501
|% -3,99
|
|ISCTR
|8,86
|5.530.334.522
|% -3,28
|
|ASELS
|34,58
|5.047.451.776
|% 2,13
|
|YKBNK
|7,31
|5.035.464.442
|% 3,25
|
|GARAN
|22,10
|4.159.820.474
|% -7,76
|
|YKBNK
|7,31
|5.035.464.442
|% 3,25
|
|EKGYO
|4,37
|2.652.032.374
|% 9,80
|
|ISCTR
|8,86
|5.530.334.522
|% -3,28
|
|AKBNK
|12,27
|5.824.008.501
|% -3,99
|
|HALKB
|9,94
|2.677.401.360
|% -9,96
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2847
|18,2939
|% 0,16
|
|Euro
|18,2403
|18,2519
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,7864
|20,8906
|% -0,49
|
|Frank
|18,9223
|19,0363
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8525
|4,8768
|% 0,07
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,83
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-89,00
|
|Tam
|6.628
|6.696
|-16,00
|
|Yarım
|3.230
|3.273
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|0,58
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55GLYHO
Yüzde 4.24 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 875, 002 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 97 artarak (% 0.49 ) 3, 670
-
16:53TRCAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 741, 609 adet işlem
-
16:52KNFRT
Yüzde 8.15 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 177, 788 adet işlem
-
16:51TATGD
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 102, 757 adet işlem