BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.09.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
23.09.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064697
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,0880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05987,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 987,86
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|49,72
|120.720.279
|% 10,00
|
|ULUUN
|25,08
|510.032.595
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|957.152
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.267.049
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.005.740
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.730.331
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|348.778.393
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|177.805.072
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.254.473
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.744.558.724
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.460.645.622
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.354.733.585
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.657.357.586
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.603.457.938
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.460.645.622
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.657.357.586
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.408.819.852
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.289.267.873
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.822.224.259
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3508
|18,3652
|% 0,21
|
|Euro
|18,0557
|18,0859
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6222
|20,7256
|% 0,13
|
|Frank
|18,6251
|18,7373
|% -1,41
|
|Riyal
|4,8655
|4,8899
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,18
|
|Altın Gr.
|986
|987
|0,15
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.666
|6.772
|-24,00
|
|Yarım
|3.248
|3.306
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
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17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
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17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
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17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem