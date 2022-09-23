BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.09.2022 16:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
26.09.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064967
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0993
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1274
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,74
|Açılış
|: 974,15
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRPLS
|7,37
|191.561.023
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|17.154.171
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.645.610
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.992.406
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.215.454.490
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.590.935
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.411.228
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|35.569.406
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|10.454.743
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|227.227.594
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.800.829.300
|% -0,63
|
|SASA
|61,95
|3.231.741.175
|% 6,72
|
|SAHOL
|27,04
|1.863.505.199
|% -0,81
|
|SISE
|27,08
|1.675.455.695
|% -1,60
|
|HEKTS
|50,60
|1.658.906.513
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.485.987.982
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,48
|1.164.484.551
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,56
|1.576.191.285
|% -2,45
|
|HALKB
|7,55
|1.347.079.211
|% -3,21
|
|DOHOL
|5,29
|910.525.226
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4153
|18,4192
|% 0,55
|
|Euro
|17,9127
|17,9149
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,0345
|20,1350
|% -2,49
|
|Frank
|18,6801
|18,7926
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8787
|4,9032
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,08
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,79
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.654
|6.768
|6,00
|
|Yarım
|3.235
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,43
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|-4,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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