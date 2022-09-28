BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.09.2022 16:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
29.09.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065717
BIST
17:003.227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -39,07
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:0018,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0759
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:0017,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1167
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:00984,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 18,23
|Açılış
|: 984,14
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,26
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KUYAS
|8,80
|76.122.663
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.783.624
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.542.505
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|64.962.016
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.390.944
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.271.102
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.651.807
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.723.294
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.265.538
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.504.318.127
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,25
|2.325.749.649
|% 0,14
|
|SASA
|68,50
|2.094.794.788
|% -0,72
|
|GARAN
|19,83
|2.075.288.592
|% 1,07
|
|AKBNK
|11,67
|1.972.603.674
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,92
|1.394.193.472
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,25
|2.325.749.649
|% 0,14
|
|TSKB
|2,37
|652.907.128
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|465.265.538
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,79
|1.475.212.771
|% -0,64
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5083
|18,5244
|% 0,41
|
|Euro
|17,7897
|17,8066
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,7041
|19,8029
|% -0,14
|
|Frank
|18,7157
|18,8284
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9016
|4,9262
|% 0,30
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|22,55
|
|Altın Gr.
|981
|981
|15,29
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.647
|6.731
|55,00
|
|Yarım
|3.234
|3.290
|27,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,14
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,47
|
Seans Raporu
17:00
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17:14LOGO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 541 adet işlem
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17:13KATMR
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 808, 437 adet işlem
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17:11XU100
Endeks 3, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 41, 631.00 milyon TL de
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17:11IZMDC
Yüzde -7.04 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 556, 320 adet işlem
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17:09LOGO
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 45.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 514, 664 adet işlem