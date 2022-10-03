BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.10.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
04.10.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066778
BIST
16:413.295
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 114,85
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.299
En Düşük
3.196
16:4118,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:4118,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:41996,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,02
|Açılış
|: 996,24
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:39
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.065.940
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|616.405.005
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.475.357
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.820.292
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.286
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.601.310
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|28.169.211
|% -6,78
|
|THYAO
|75,20
|5.018.451.126
|% 6,52
|
|SASA
|70,50
|2.716.429.493
|% 3,37
|
|TUPRS
|313,20
|1.799.912.129
|% 8,15
|
|YKBNK
|7,40
|1.643.424.127
|% 4,67
|
|ASELS
|30,12
|1.488.642.464
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,99
|1.430.674.975
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,40
|1.643.424.127
|% 4,67
|
|ODAS
|6,67
|1.096.174.717
|% 5,21
|
|ISCTR
|7,89
|966.624.282
|% 4,92
|
|AKBNK
|11,86
|1.415.538.471
|% 5,05
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5474
|18,5502
|% 0,26
|
|Euro
|18,1438
|18,1674
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7535
|20,8576
|% 0,73
|
|Frank
|18,6521
|18,7645
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% 0,29
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|7,54
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,62
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|34,00
|
|Tam
|6.704
|6.758
|26,00
|
|Yarım
|3.262
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,65
|
|B. Petrol
|89,45
|89,45
|4,31
|
Seans Raporu
16:39
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 74 artarak (% 3.79 ) 2, 925
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZOREN, AKYHO, KONTR, AYES, SODSN, BARMA
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16:54
AYES, UTPYA, CONSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:54
HURGZ, ESCAR, ALMAD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:54XEUR
EURO serbest piyasada 18.12 liradan (ALIŞ) işlem